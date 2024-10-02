Bahçeli\'den Davutoğlu\'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de ayaküstü sohbet ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." demesi dikkat çekti.
TBMM'nin yeni yasama döneminin açılışı bir kez daha ilginç anlara sahne oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında ilginç bir muhabbet yaşandı.
Bahçeli ayaküstü sohbet ettiği Davutoğlu'na, Filistin ile ilgili "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." dedi. Davutoğlu ise, "Elimizden naçizane ne gelirse." yanıtını verdi.
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