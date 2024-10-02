Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında TBMM'de yaşanan muhabbet dikkat çekti. Bahçeli, Filistin konusunda Davutoğlu'na, "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." dedi.

02.10.2024 23:06
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de ayaküstü sohbet ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." demesi dikkat çekti.

BAHÇELİ İLE DAVUTOĞLU ARASINDA İLGİNÇ ANLAR

TBMM'nin yeni yasama döneminin açılışı bir kez daha ilginç anlara sahne oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında ilginç bir muhabbet yaşandı.

"ZAT-I ALİNİZİN BU DÖNEMDE ÇOK ÖNEMLİ BİRİKİMİNİZE İHTİYACI VAR"

Bahçeli ayaküstü sohbet ettiği Davutoğlu'na, Filistin ile ilgili "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." dedi. Davutoğlu ise, "Elimizden naçizane ne gelirse." yanıtını verdi.

Bahçeli\'den Davutoğlu\'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

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Son Dakika Politika Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Nuri Varol:
    tam bir fırıldak rüzgar nerden eserse o tarafa dönüyor. 30 3 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Ne faydası oldu. ilacı olsa başına sürer zaten 18 1 Yanıtla
  • Yakup Üçüncü:
    Yeminle komedi?????? 16 1 Yanıtla
  • atakan oskay:
    Bahçeliden bu saatten olsa olsa radyatör pervanesi olur.. 14 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Serok ahmet oldu zat ı ali ?? fırıldak bile bunların hızına yetişemiyor 7 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Bu adama ben mi serok Ahmet dedim ! 4 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    vitaminsiz Ahmet 0 0 Yanıtla
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23:07 Bahçeli’den Davutoğlu’na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.
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