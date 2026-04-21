Bahçeli'den Erzurumspor'a Kutlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u kutladı.

Bahçeli, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Erzurumspor Futbol Kulübü'nün beş yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselme başarısını göstermesinden dolayı başta yönetim, teknik ekip ve futbolcular olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyor; yeni sezonda Erzurumspor Futbol Kulübüne Süper Lig'de başarılar diliyorum."