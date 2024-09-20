MHP Lideri Bahçeli: " Türkiye'nin önünü kesmek, devlet millet dayanışmasını yıkmak, fitne fesat korosu herkesi uyarıyorum ki faaldir"
-MHP Lideri Bahçeli:
-"Milli ve manevi hazinemiz saldırı altındadır"
-"Gazilerimizi sadece 19 Eylül'de hatırlamak doğru değildir"
"Mevzuattaki boşluk nedeniyle gazi kabul edilmeyen 20 bin kardeşimizin sessiz çığlığı dinmemiş, gazilere tanınan sosyal ve ekonomik haklardan mahrum kalmışlardır"
-"Gaziler arasında örtülü ayrım hakkaniyetsizdir. Gazilerimize unvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'de karara bağlanmalıdır"
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den Gaziler İçin Çağrı - Son Dakika
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