Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

06.05.2026 15:38
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemini vurguladı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli son grup toplantısında 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' önerisini yapmıştır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli bu öneri ile 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ilerleyişinin önünü açmıştır" dedi.

MHP'li İsmet Büyükataman, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan ve bir devlet politikası olan 'Terörsüz Türkiye' hedefi, yeni yüzyılda Türk devletinin bekasını muhafaza eden ve ülkemizin gücüne güç katan kutlu bir hedeftir. 'Terörsüz Türkiye', ülkemize yönelen emperyalist tehlikenin karşısında; kardeşliğimizi pekiştiren, iç cephemizi sağlamlaştıran kutlu bir ülküdür. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye yolundaki kararlı adımları emperyalizmin bölme, parçalama ve yok etme planlarını bozmuş, bin yıllık kardeşliğimizin gücünü tüm dünyaya ispat etmiştir" dedi.

'TÜRK MİLLETİ TARİH YAZACAK'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, her adımını Türkiye'nin menfaatlerini, milletin çıkarlarını düşünerek attığını kaydeden Büyükataman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bugüne kadar her konuda yaşadığı tıkanıklıklar, olası kaos ihtimalleri Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihe yön veren öngörüleri ile çözülmüş, ülkemizin önü açılmıştır. Bu doğrultuda; liderimiz Sayın Devlet Bahçeli son grup toplantısında 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' önerisini yapmıştır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli bu öneri ile 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ilerleyişinin önünü açmıştır. Türkiye'nin yerinde saymaya vakti yoktur. Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle çevrilmişken 'Terörsüz Türkiye' hedefinin patinaj çekmesine müsaade edilemez. 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir. Aksine toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerle ve ortak akılla 'Terörsüz Türkiye' hedefinin işleyişinin sağlanması ve terörün tarihe karışması için yapılmış bir hamledir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin söylediklerini maksatlı olarak çarpıtanların asıl meselesi siyasi ikballerini korumaktır. Genel Başkanımızın önerisine yabancı başkentlerin ağzıyla karşı çıkan alçaklar; emperyalizmin iç barışımızı ve bölgemizin güvenliğini baltama projesine aparat olmuşlardır. Devletimizin pazarlık yapmayacağını bilmeyecek kadar kokuşmuş çevreler her ne derse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar terörsüz Türkiye sağlanacaktır. Emperyalist efendilerinin diliyle konuşan aparatlar kaybedecek, terör gündemimizden tamamen çıkacaktır. Türk milleti tarih yazacak, Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerimiz başarıya ulaşacaktır."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Terör, Son Dakika

