MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti.
MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Bedirhan Akyol, sırtında 'Devlet Bahçeli' yazan 21 numaralı Diyarbakırspor formasını Bahçeli'ye hediye etti. Bahçeli, ziyaretçileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika › Politika › Bahçeli, Diyarbakırlıları Kabul Etti - Son Dakika
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