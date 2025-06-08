Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde yaşadığı elektrik kazası sonrası sağlık durumu yakından takip edilirken, siyasetin önemli isimlerinden de geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Görüşmede Bahçeli, Ferdi Zeyrek'in durumuyla ilgili bilgi aldı.
Görüşmede Bahçeli'nin, yaşanan talihsiz olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek Başkan Zeyrek'e acil şifalar dilediği öğrenildi.
Son Dakika › Politika › Bahçeli, Ferdi Zeyrek için CHP lideri Özel'i aradı - Son Dakika
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