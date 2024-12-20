MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. Dikkat edilirse yeni Türkiye, yeni yüzyıl var. O bakımdan hayırlı bir başlangıç olur" dedi.
Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin DEM Parti kaynaklarının İmralı ile görüşmenin gelecek hafta yapılabileceğine ilişkin sorusunu cevapladı. Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. Dikkat edilirse yeni Türkiye, yeni yüzyıl var. O bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli: Görüşmelerde Değişiklik Yok - Son Dakika
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