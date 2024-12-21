Bahçeli: Görüşmenin Sağlanmasında Yararı Var

BAHÇELİ: GÖRÜŞMENİN SAĞLANMASINDA YARAR VAR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı'ya gerçekleştireceği iddia edilen ziyaretin önümüzdeki hafta gerçekleştirilebileceğini ilişkin, "Bu açıklamayı kim yaptı? Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. Biz de bugün 2025 yılını giriyoruz ve dikkat edilirse yüzüğümde de 'Yeni Yüzyıl, yeni Türkiye' diye var. O bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder ve zannediyorum da kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.
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