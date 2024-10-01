Bahçeli: İttifakımız ekonomik istikrarın güvencesi

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İttifakımız ekonomik ve siyasi istikrarın güvencesidir. Bu tuhaf zillet ve ziyan olmuş üsluba bakın ki; kendi ittifakına, 'İyiler' bizim ittifakımıza da, 'Kötüler' diyen provokatör CHP Genel Başkanının mahkeme kapılarında bir avuç MHP düşmanıyla esip gürlemesi, batık gemileri gibi siyasi ahlaksızın meçhul sahillerine düşe kalka sürüklenmesi tek kelime ile yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı, layüsel, laçka, lekeli kim varsa, sima varsa hepsi bir olmuş, görülen bir cinayet davası münasebetiyle MHP ve dava arkadaşlarımızı şerefsizce suçlamaya kalkışmışlardır.