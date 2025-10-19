Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen seçimlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" ifadelerini kullandı.