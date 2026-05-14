Bahçeli, Koçları Kabul Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ile Ali Y. Koç'u makamında kabul etti. Ziyarete ilişkin MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli'ye Koç Topluluğu'nun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerin takdim edildiği belirtildi. Paylaşımda, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Y. Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Koç Topluluğu'nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir. Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA