Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısı\'nda genel başkan yardımcılarıyla buluştu

Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısı'nda genel başkan yardımcılarıyla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katılarak Genel Başkan Yardımcılarıyla bir araya geldi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda Genel Başkan Yardımcıları da yer aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda, Genel Başkan Yardımcıları da yer aldı.
Kaynak: AA
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