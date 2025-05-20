Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

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Bahçeli\'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

MHP lideri Bahçeli, PKK'nın feshi sonrası TBMM'de "Milli Birlik Dayanışma" komisyonu kurulması çağrısında bulunmuştu. TBMM Başkanı Kurtulmuş çağrıya "Hep beraber sürece omuz vereceğiz" sözleriyle yanıt verirken AK Parti adına ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya'dan geldi. Sarıkaya "PKK silah bırakmadan diğer aşamalara geçilmesinin doğru olmadığı kanısındayım" dedi.

20.05.2025 11:35
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni sürece ilişkin de önemli mesajlar verdi. Bahçeli "Bölücü terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir.

BAHÇELİ'DEN KOMİSYON ÇAĞRISI

Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısı ile "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması samimi teklif ve temennimizdir. Gazi Meclis'te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: TÜM SİYASİ PARTİLER OMUZ VERECEĞİZ

Bahçeli'nin "komisyon" önerisi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Şırnak'taki Gabar Dağı'nda düzenlenen 19 Mayıs etkinliğine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yanıt gecikmedi. Kurtulmuş "Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz. Komisyonun nasıl olacağı konuşulur" yanıtını verdi.

Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya.

AK PARTİLİ SARIKAYA: ÖNCE PKK SİLAH BIRAKMALI

"Komisyon" çağrısına AK Parti cephesinden ilk yanıt ise Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya'dan geldi. Katıldığı NTV canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıkaya "Süreçlerin aşama aşama ilerlemesi gerekiyor. Siz belli bir aşamadaki bir süreci bir sonraki aşamaya evirirseniz o aşamada yapılması gereken işlemler tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçmenin çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Silahların bırakılmış ve teslim edilmiş olması ve Türkiye'den herhangi bir tehdit unsuru oluşmadığı net olarak MİT tarafından ilgili kurumlara iletilmiş olması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Bahçeli\'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Politika, AK Parti, 3-sayfa, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    Vallahi Sizde Hiç Bir Hayır Görmüyorum 24 5 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    once gelin bir dokulun bakalım. alacak verecek neler bir netlessin ondan sonra milli birlik dayanısmasını kurarsınız. 22 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    demek ki neymiş koltuk insan canından daha onemliymis 8 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    al birini vur ötekine bunaklar faydadan çok zararları var 6 0 Yanıtla
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