Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısının çıkışında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine Sinan Ateş sorusu soran gazeteciyi " Hadi işine bak, hadi işine bak" diyerek azarladı.
Gündeme bomba gibi düşen bu görüntülere ilk tepki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Bahçeli ile gazeteci arasında geçen diyaloğun yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" ifadelerine yer verdi.
İşte Özdağ'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Politika › Bahçeli'nin Sinan Ateş sorusuna verdiği cevaba Özdağ'dan sert çıkış: Bir bildiğim vardı elbet - Son Dakika