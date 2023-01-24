Bahçeli'nin Sinan Ateş sorusuna verdiği cevaba Özdağ'dan sert çıkış: Bir bildiğim vardı elbet - Son Dakika
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Bahçeli'nin Sinan Ateş sorusuna verdiği cevaba Özdağ'dan sert çıkış: Bir bildiğim vardı elbet

24.01.2023 13:45

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin yankıları sürerken, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir gazetecinin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorusuna "İşine bak, hadi" diyerek karşılık vermesi gündeme damga vurdu. Bahçeli'nin o anlara ilişkin görüntülerini paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Özdağ, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" şeklinde paylaşıma not düştü.

Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısının çıkışında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine Sinan Ateş sorusu soran gazeteciyi " Hadi işine bak, hadi işine bak" diyerek azarladı.

"BİR BİLDİĞİM VARDI ELBET"

Gündeme bomba gibi düşen bu görüntülere ilk tepki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Bahçeli ile gazeteci arasında geçen diyaloğun yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" ifadelerine yer verdi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin Sinan Ateş sorusuna verdiği cevaba gönderme
YORUMLAR (4)
  • Emekli Tahminci: Ağzı olan konuşuyor bir şey biliyormuş gibi konusuyor,Sayın bahceli susuyorsa polemikler artmasin diye konusyor,olayin arkasindaki guclerin ortaya cikmasi icin susuyor,onlar ic karışıklık icin hepsi ülkücü oldular,kılıçdaroğlu cok sahiplendi,bu neden ülkücüyü hic sevmezler bundan yola çıkın Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
  • Suleyman Dag: Özdağ sende kılıçdaroğlu ve diğerleri gibi konuşuyorsun bildiklerinizi neden savcılara vermiyorsunuz. Ucu size dokunur diyemi korkuyorsunuz. Çamur at izi kalır???? Cevap Yaz 10 41 Yayından Kaldır
  • Erol MARASLI: Savcılığa gitdenne değişecek.Davanın savcısı değiştirilmiş.sen hak hukuk diyorsun.Hangi hak hukuk ? 14 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Bahçeli'nin Sinan Ateş sorusuna verdiği cevaba Özdağ'dan sert çıkış: Bir bildiğim vardı elbet - Son Dakika


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