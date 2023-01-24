Bahçeli'nin Sinan Ateş sorusuna verdiği cevaba Özdağ'dan sert çıkış: Bir bildiğim vardı elbet

Emekli Tahminci:

Ağzı olan konuşuyor bir şey biliyormuş gibi konusuyor,Sayın bahceli susuyorsa polemikler artmasin diye konusyor,olayin arkasindaki guclerin ortaya cikmasi icin susuyor,onlar ic karışıklık icin hepsi ülkücü oldular,kılıçdaroğlu cok sahiplendi,bu neden ülkücüyü hic sevmezler bundan yola çıkın