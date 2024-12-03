MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Döviz bürolarının alım satımı kesmesi ve bu iddialar Türkiye'ye yönelik operasyondur"
- "İstanbul Başsavcılığı harekete geçmiş, soruşturma başlatmıştır. Sahteliğe karşı mücadele sürmelidir. Hesap sormak ibret olacaktır"
-"Türkiye 17 çeyrektir aralıksız büyüyor. Enflasyon kuşatması kırılıyor. Türkiye ekonomisi sıkıntılı günleri geride bırakmıştır"
-"2025 yılı bütçesinin Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu hedeflerini tahkim ve takviye edici bir misyon üstlendiği hemen göze çarpacaktır"
-"Sahte para iddiasının maksatlı olarak dolaşıma sokulduğunu farkındadır"
-"Türk devleti kumdan temelleri atılan yeni yetme devlet değildir"
ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Son Dakika › Politika › Bahçeli: Sahte para iddiaları yalan - Son Dakika
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