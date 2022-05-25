Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadelede kararlı duruşunu devam ettiriyor" - Son Dakika
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Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadelede kararlı duruşunu devam ettiriyor"

25.05.2022 00:58
Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadelede kararlı duruşunu devam ettiriyor"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadelede kararlı duruşunu devam ettiriyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadelede kararlı duruşunu devam ettiriyor. İnşallah yurt içi ve yurt dışında Türkiye'yi yıllardır meşgul eden terörizmin kökünü kazıyacaktır" dedi.

Bahçeli, MHP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütünün saldırılarına karşı operasyon yapılabileceği ve bunun da MGK'da karar alınabileceği açıklamalarına yönelik sorusunu cevapladı. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadelede kararlı duruşunu devam ettiriyor. İnşallah yurt içi ve yurt dışında Türkiye'yi yıllardır meşgul eden terörizmin kökünü kazıyacaktır. Ben kendisine başarılar diliyorum. Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı'nı kutluyorum" diye cevap verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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