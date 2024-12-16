Bahçeli: Suriye'nin Geçiş Hükümeti Rahatlatıcı Mesajlar Veriyor

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Geçici Hükümeti tarafından verilen mesajların Suriye'de yaşayan her kesim için dengeleyici ve rahatlatıcı olduğunu vurguladı.

Bahçeli, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından meydana gelen gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, yaklaşık 13 yıldır büyüyüp genişleyen dev krizlerle mücadele eden Suriye'de 8 Aralık'tan geçerli olmak üzere bir siyasi gerçekliğin meydana geldiğini belirten Bahçeli, özellikle Türkiye'nin diyalog telkinlerine sırt çeviren Esad'ın kaçışıyla Suriye'nin demokrasiye geçiş sürecinin hızlanacağına inandığını kaydetti.

"Geçiş hükümetinin verdiği mesajlar Suriye'de yaşayan her kesim için rahatlatıcıdır"

Muhalif grupların yönetimi devralmasıyla Suriye'de ihtiyatlı ve zamanla daha da somutlaşacak bir bahar havası doğduğunu ifade eden Bahçeli, "Üç ay süreyle görev yapacak geçiş hükümetinin şu ana kadar verdiği mesajlar, yaptığı açıklamalar, gösterdiği olgun yaklaşımlar sevindirici olduğu kadar ülkede yaşayan her kesim için makul, dengeli, dengeleyici ve rahatlatıcıdır" ifadelerine yer verdi.

" İsrail'in Suriye topraklarında hak iddiasında bulunması alçak bir fırsatçılıktır"

İsrail'in Suriye topraklarında yayılma politikasının kabul edilemez bir istila girişimi olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "İsrail'in, Golan Tepelerinde tesis edilen tampon bölge sınırını aşarak Şam'a doğru ilerleyiş kaydetmesi, farklı zamanlarda hava saldırıları düzenleyerek güç gösteri yapması, ısrarla ve sistematik ölçekte nüfuz alanları oluşturarak Suriye topraklarında hak iddiasında bulunması alçak bir fırsatçılıktır. Türkiye Suriye halkının yanındadır. Bu meşru ve dostane tutum hiç değişmeyecektir. Aynı fırsatçılığa bölücü terör örgütünün de teşne olması sonuçsuz kalmaya mahkumdur. İsrail'in sabır ve sinir eşiklerini tahrip ve taciz eden müdahalelerine karşı direniş hattı kurulmalıdır. Suriye, Suriyelilerindir; Türkiye'de misafir olan geçici koruma statüsündeki kardeşlerimizin geri dönüşleri ise başlamıştır. Bu ülkenin siyasi ve toprak birliği tartışmaya kapalı bir konudur. Aynı zamanda Türkiye için kırmızı çizgidir" değerlendirmesinde bulundu.

"PKK/ YPG'nin Suriye'de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir"

Terör örgütlerinin Suriye topraklarından sökülüp atılmasından başka seçenek kalmadığına vurgu yapan Bahçeli, "PKK/YPG'nin Suriye'de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir. Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenliğine, geleceğine, insan ve toprak bütünlüğüne azami tehdit saçan terör örgütlerinin yuvalandığı alanlardan çıkarılarak ya imha ya da teslim alınması muhakkak sağlanmalıdır. Güney sınırlarımızın sıfır noktasından başlamak suretiyle derinlemesine veya koridor biçimiyle bir terör devleti kurma hedefini gündeminde tutanlar hayal kırıklığı yaşamaya mecburdur. Ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri olamayacaktır. Suriye'deki yeni yönetimin PKK/YPG ile Kürt kardeşlerimizi tefrik etmesi, ayrı ayrı değerlendirmesi, dahası terör örgütlerinin varlığını reddetmesi takdirle karşıladığımız müspet bir adımdır" açıklamasında bulundu.

Parçalanmış Suriye'ye yatırım yapan küresel ve bölgesel aktörlerin kukla olarak sahaya sürdüğü terör örgütlerine hayat hakkı olmadığını belirten Bahçeli, PKK/YPG'nin Fırat'ın batısından çıkarılmasından sonra doğusundan da temizlenmesinin mukadder bir sorumluluk olduğunu bildirdi.

"PKK/YPG ile mücadelemiz tavizsizdir, kıran kırana devam edecektir"

Türk milletinin Suriyelilerinin destekçisi olduğunu ve Suriye'nin demokrasiye hızla geçilmesinde yardıma hazır olduğunu ifade eden Bahçeli, "Ülkemizden doğup sınır aşan sular mahiyetindeki Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan 'Bereketli Hilal', komşu coğrafyaların huzur, sükünet ve refahını takviye ve tahkim edecektir. Bizden doğup akan sular asil kardeşlerimize bereket taşıyacaktır. Suriye Türkmenleri kadar Suriyeli Kürtler, Araplar ve diğer kökenleri temsil eden toplumsal gruplar ayrılmaz ve bölünmez bir bütün halinde bağımsız devletlerinin çatısı altında sonsuza kadar yaşayacaklardır. Türkiye ve Suriye'de hayat mücadelesi veren Kürt kardeşlerimizin bölücü terör örgütüyle bir ve beraber anılması diye bir şey yoktur. Kürt kardeşlerimizle kavlimiz birdir. PKK/YPG ile mücadelemiz tavizsizdir, kıran kırana devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin yalnızca ekseni kaymamış, aynı zamanda siyasi etik ve erdemi de buharlaşıp kaybolmuştur"

Bahçeli açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Öcalan Meclis'e gelsin, konuşsun, sorun çözülsün demek Viking kafasıdır" ifadelerini eleştirerek, "Bu sözler bir cahilin, bir densizin, bir mankurtun tevili olmayan zırvasıdır. Kürt kardeşlerimizle kucaklaşmamızı hazmedemeyen, terör sorununun sonlanma ümitlerini kabullenemeyen CHP, DEM Parti'nin yerine geçmiş, etnik ve mezhep bölücülüğü kulvarında öne çıkmıştır. CHP'nin yalnızca ekseni kaymamış, aynı zamanda siyasi etik ve erdemi de buharlaşıp kaybolmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Emevi Camii'nde kılınan cuma namazından keyifleri kaçanların sonu fitnenin uçurum dibidir"

Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:

"Emevi Camii'nde kılınan cuma namazından keyifleri kaçanların, yansıyan fotoğraf karelerinden ürken ve telaşa düşenlerin sonu fitnenin uçurum dibidir. Türkiye kazandıkça, eli güçlendikçe; askeri, siyasi ve diplomasi başarılarına imza attıkça, varlığını ve iradesini tebliğ ettikçe kayıp histerisi nüksedenler yeni yüzyılda ufkumuzu perdeleme teşebbüslerinde muvaffak olamayacaklar, eninde sonunda tarihin çöplüğünde yerini bulacaklardır. Özgür Özel de Vikinglerle yol yürümek istiyorsa takdir kendisinindir, bizim yolumuz Türk milletinin yoludur, Türk devrinin yoludur, Türkiye Yüzyılının yoludur." - ANKARA