Bahçeli: Türkiye'de yerel halk yoktur, Türk milleti vardır
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'de yerel halk olmadığını, sadece Türk milletinin bulunduğunu belirtti. Bahçeli ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı'nın her zaman arkalarında olduklarını ifade etti.
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30.04.2024 11:59:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeli: Türkiye'de yerel halk yoktur, Türk milleti vardır - Son Dakika
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