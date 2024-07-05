Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral kararını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral kararını eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği iki maç men cezasını ve itiraz yolunun kapatılmasını eleştirerek, bu kararın ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA'ya nüfuz etmesi anlamına geldiğini belirtti. Bahçeli, Türk milletinin bozkurt simgesine gösterilen hazımsızlığın iflah olmaz bir husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin tezahürü olduğunu söyledi. Ayrıca, UEFA'nın diğer ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlara hoşgörülü yaklaşmasına rağmen Türk futbolcusuna nefretini gizleyemediğini ifade etti ve bu durumun dünya futboluna kara bir leke sürdüğünü vurguladı. Bahçeli, UEFA'nın kararını geri almaması durumunda A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve demokratik protestosunu göstermesi gerektiğini belirtti.

05.07.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral kararıyla ilgili, "İki maç men cezası üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır. Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA'ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, UEFA'nın kararına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, şunları kaydetti:

"UEFA'nın, Türkiye- Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra 'bozkurt' işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan milli futbolcumuz Merih Demiral'la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması, tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır. Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA'ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir."

"Bozkurt" simgesinin Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişle geleceği buluşturan ortak değeri olduğunu ifade eden Bahçeli, "Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi, Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'nın, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoşgörülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyemediğini belirten Bahçeli, dünya futboluna kara bir leke sürüldüğünü, 2024 Avrupa Şampiyonası'na gölge düştüğünü vurguladı.

"Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız"

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ancak çılgın Türkler her engeli aşacak azim ve inançtadır. A Milli Futbol Takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahüratıyla ayaktadır. Geldiğimiz bu aşamada Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir.

???????UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda'nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye'ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır. Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır. Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz, Türk milletiyiz."

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Devlet Bahçeli, Merih Demiral, Hollanda, Bozkurt, Futbol, Dünya, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral kararını eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
16:02 Çanakkale’de bir aile yok oldu Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti Çanakkale'de bir aile yok oldu! Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 18:27:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral kararını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement