Bahçeli'ye Destek Mesajı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'ye Destek Mesajı

TBMM Başkanvekili Adan, Devlet Bahçeli'yi Türk milletinin en kıymetli evlatlarından biri olarak övdü.

18.02.2025 17:33
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TBMM Başkanvekili Adan: "Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından bir de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir"

"Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ürkücü harekette değil, bütün Türkiye'nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır"

ANKARA - TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından bir de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ürkücü harekette değil, bütün Türkiye'nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır" dedi.

TBMM Genel Kurulu MHP İstanbul milletvekili Celal Adan başkanlığında açıldı. Adan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında konuştu.

Adan, şair Fazıl Hüsnü Dağlarca milletlerin büyük evlatlarıyla soluk alır dediğni belirterek, "Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından bir de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ürkücü harekette değil, bütün Türkiye'nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır. Yarınlarımız da onun ustalıklı ellerinde şekillenmektedir. Türkiye yüz yılının ufuk çizgisi liderimiz tarafından işaret edilmektedir. Siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikayesidir. Dürüst politikanın tavizsiz duruşun, memleket için fedakarlığın ete kemiğe yürümüş halidir. Millet menfaatini siyasi ikbalin önüne koyarak siyaset üretmenin mümkün olduğunu politikanın çıkar dehlizlerinde mahkum edildiği bu çağda ortaya koyabilmiştir" dedi.

Adan şöyle konuştu:

"Tonyukuklardan Nizam-ı Mülklere uzanan bir devlet aklının Gazi Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal'e uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancakları liderimizin hayat macerası Çukurova'nın bereketli ve sıcak topraklarında başlayıp Ankara'ya taşınan buradan memleket satına yayılıp etkisi Türkistan coğrafyasının her bir karışına uzanan bir Türkmen şahlanışıdır. Asya'nın bozkırlarında Toroslar'ın zirvesine gölgesi uzanan bir ulu çınarın mirasçısıdır. Yesevi'den Hacı Bektaşlar'a ulaşan Bilgelik zincirinin muhafızıdır. Onun ismi Suriye'de yetim Türkmen çocukları yıllar sonra Karabağ'a kavuşan beli büyük Türk ihtiyara kadar cümle mazlumların yüreğinde umuttur. Onun ismi inandıkları için can veren binlerce şehidin yücelttiği sancaktır. Onun ismi aşılamayan hisar, kurumayan pınar, sarsılmayan duvardır. Kısacası liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milleyetçiliğinin müşasem ve müşerhası halidir. Gelecek vizyonu, milli şuur ve şiar şekillendiren pusula istikametimizi belirleyen haritadır. Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağımızı bildiririm. Hepinize saygılarımı sunalım.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bahçeli'ye Destek Mesajı - Son Dakika

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