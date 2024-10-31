Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP Diyarbakır İl Başkanı Aslan ve Diyarbakır Kulüp Başkanı Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Ziyarette Bahçeli'ye arkasında adının yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli'ye Diyarbakırspor Forması - Son Dakika
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