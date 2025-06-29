Bahçelievler Stadyumu'nda GSB Spor Okulları açılış töreni gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Bahçelievler Stadyumu'nda GSB Spor Okulları açılış töreni gerçekleştirdi

Bahçelievler Stadyumu\'nda GSB Spor Okulları açılış töreni gerçekleştirdi
29.06.2025 17:05  Güncelleme: 17:09
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Bahçelievler Stadyumu'nda GSB Spor Okulları açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bahçelievler Stadyumu'nda GSB Spor Okulları açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Bak, "Evde spor yapan bir çocuk, hem ailesine hem mahallesine gurur verir. Ama kötü alışkanlıklarla boğuşan gençler ise kendilerine ve çevrelerine zarar verir. Bizim görevimiz çocuklarımızı bu kötü alışkanlıklardan korumak" dedi

Bahçelievler'de, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın katılımıyla, Bahçelievler Stadyumu'nda GSB Spor Okulları açılış töreni düzenlendi. Bahadır ve Bak, törende gençlere ve ailelere spor çağrısı yaparak sporun, gençleri kötü alışkanlıklardan koruyan güçlü bir kalkan olduğunu vurguladılar. Çok sayıda vatandaş törene katılım sağlarken, Bakan Bak ve Belediye Başkanı Bahadır, konuşma yaptılar.

"Bizim görevimiz çocuklarımızı bu kötü alışkanlıklardan korumak"

Açılış töreninde konuşan Bakan Bak, velilere seslenerek çocuklarını spor okullarına yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Sporun, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmada çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, "Evde spor yapan bir çocuk, hem ailesine hem mahallesine gurur verir. Ama kötü alışkanlıklarla boğuşan gençler ise kendilerine ve çevrelerine zarar verir. Bizim görevimiz çocuklarımızı bu kötü alışkanlıklardan korumak. Bu yazı hareketli geçireceğiz. 600'ü aşkın Gençlik Merkezimizde müzikten sanata, tiyatrodan dijital kodlamaya kadar çeşitli aktiviteler var. Çocuklarınızı buralara getirin, boş geçmesinler" diye konuştu.

"Farklılıklarımız olabilir ama bizim soyadımız Türkiye'dir"

Törende konuşma yapan Başkan Dr. Hakan Bahadır ise, sporu sadece fiziksel gelişimin değil, zihinsel gelişimin de temel taşlarından biri olarak tanımlayarak, "Çocukluktan itibaren herkesin bir spor bilinci olması gerekiyor. Spor kas gücünü artırırken, beyin kapasitesini de geliştirir. Gençlerin spor, eğitim, sanat ve vicdanla büyümesi lazım. Farklılıklarımız olabilir ama bizim soyadımız Türkiye'dir. Spor ve vefa ile güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

Bahadır ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği önemi hatırlatarak birlik ve beraberlik mesajı da verdi.

Tören, çeşitli spor gösterileriyle renklenirken, Bakan Bak çocuklarla mini golf ve langırt oynayarak keyifli anlar yaşadı. Basketbol topunu parmağında çevirmesi ise törene neşe kattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bahçelievler Stadyumu'nda GSB Spor Okulları açılış töreni gerçekleştirdi - Son Dakika

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