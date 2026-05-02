Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı - Son Dakika
02.05.2026 10:33
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ahmet Türk ve Ahmet Özer'i kastederek "Ahmet'ler makama" diyerek yaptığı çağrı yine karşılıksız kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme kapsamında, Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen kayyum görev süresi iki ay daha uzatıldı.

Mardin’de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyım olarak görevlendirilmişti.

4 TEMMUZ'A KADAR UZATILDI

İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, yeniden değerlendirilerek 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyım yönetimi mevcut görevine devam edecek.

Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

MAYIS AYI İŞARET EDİLMİŞTİ

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makama" diyerek çağrısını yaptığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in mayıs ayı içinde göreve dönebileceğini öne sürmüştü. Ancak alınan karar ile kayyım Akkoyun'un görev süresi iki ay daha uzatılmış oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Hayırlısı olsun İNŞALLAH 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
