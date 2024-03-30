Ulaştırma Bakanı: Hızlı Tren Hattı Kırıkkale\'den çıkıp Trabzon\'a gelecek

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Yeni Havalimanı'nın ihalesini yapacaklarını belirterek Hızlı Tren Hattı'nın Kırıkkale'den çıktığını ve Trabzon'a da geleceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen seçim yürüyüşüne katıldı. Partililerin sloganları eşliğinde kentin en işlek noktalarından olan Uzun Sokak, Kahramanmaraş Caddesi ve Kunduracılık Caddesi'ndeki yürüyüşe katılan Bakan Uraloğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanı adayı Ergin Aydın'a destek istedi.

Yürüyüşün ardından partililerin toplandığı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konuşma yapan Bakan Uraloğlu, kentte devam eden ve yapılması hedeflenen projelerle ilgili bilgiler verdi. Hafif Raylı Sistemi projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğuna aldıklarını ve detay projelerine başladıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Halkımızın varlığı bize her zaman güç verdi istikamet verdi ve biz de yolumuza devam ettik. AK Parti belediyeciliği ile Cumhur ittifakı belediyeciliği ile memleketimiz her köşesine hizmet ettik etmeye de devam edeceğiz. Trabzon'da 2005 yılında Tanjant Yolu'nu hizmete açtık, Sahil Yolu'nu 2007'de bitirdik, devamında Kanuni Bulvarı'nı peyderpey hizmete açtık, Zigana Tüneli'ni bitirdik trafiğe açtık. Değişen gelişen Trabzon'a yakışacak Güney Çevre Yolumuzun temelini 1 Nisan'da attık ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemizin başlattığı Hafif Raylı Sistemi de ete kemiğe büründürdük. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğuna aldık detay projelerine başladık. Adil bakanımız Trabzon Yeni Havalimanı'nı da yatırım programına aldırdı, onun da takipçisiyiz ihalesini yapacağız. 2023 yılında 3 buçuk milyon insan Trabzon'da seyahat etti. Türkiye'de 5. 6. ihtiyaç olan bir havalimanın konuşuyoruz. Onu da inşallah yapmış olacağız. Bir de ne var tren, bu tren hep konuşulur. Bununla ilgili bir karar verdik dedik ki; 'bütün Karadeniz Sahili'ni kapsasın Samsun'dan başlasın Sarp'a kadar gitsin'. Onun da proje çalışmalarını başlattık o da hayırlı olsun. Öbür taraftan da Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nı açtık. Şimdi Kırıkkale'den Çorum'a kadar olan kesiminin yapım ihalesini de yapıyoruz. Bu ne demektir; bu tren Kırıkkale'den çıktı, Trabzon'a da gelecek" ifadelerini kullandı. - TRABZON