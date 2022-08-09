Bakan Akar: "9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. - Son Dakika
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Bakan Akar: "9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

09.08.2022 10:05
Bakan Akar: "9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

Bakan Akar: "9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

Bakan Akar: "9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bir kısmı Türkiye'de bir kısmı da Irak'ta olmak üzere. Biz Suriye'nin kuzeyindeki hayat şartlarını ne kadar normalleştirebilirsek; önce oradan gelmeyi engelleyeceğiz ardından da orayı cazibe merkezi haline getirerek Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizi evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlayacağız." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar: '9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. - Son Dakika

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