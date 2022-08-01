Bakan Akar: "(ABD'den F-16 tedariki) Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. - Son Dakika
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Bakan Akar: "(ABD'den F-16 tedariki) Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz.

01.08.2022 11:32
Bakan Akar: "(ABD'den F-16 tedariki) Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz.

Bakan Akar: "(ABD'den F-16 tedariki) Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz.

Bakan Akar: "(ABD'den F-16 tedariki) Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar: '(ABD'den F-16 tedariki) Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar: "(ABD'den F-16 tedariki) Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. - Son Dakika
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