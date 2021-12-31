Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Şanlıurfa'da - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattı ve sınırın ötesinde görev yapan birliklerin komutanlarıyla gerçekleştirdiği video konferans toplantısında 2021'deki faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattı ve sınırın ötesinde görev yapan birliklerin komutanları ile gerçekleştirdiği video konferans toplantısında 2021'deki faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi Komutanlığı'na geldi. Sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısında ile görüşen Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Birlik komutanları ile yılın değerlendirmesini de yapan Akar, talimatlar verdi.

Yıl boyunca başarılı bir şekilde görevini yerine getiren tüm personeli tebrik eden Akar, " Türkiye'nin hak, alaka menfaatleri ile itibarını korumakla ilgili görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiniz. Tüm personelimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, "Çok büyük başarılar elde ettiniz, önümüzde daha da büyük işler var. Artan bir şiddet ve tempoda aynı azim ve kararlılıkla 2022'de de mücadelemizi sürdürecek ve başaracağız. Bugüne kadar yaptıklarınız neler yapabileceklerinizin teminatıdır" dedi.

Bakan Akar sözlerinin sonunda beraberindeki TSK komuta kademesi ile tüm personelin yeni yılını kutladı. - ANKARA