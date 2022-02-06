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Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (4) - Son Dakika

Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (4)

06.02.2022 23:55
Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (4)

ALTUN: DUALARIMIZ SİZİNLE SAYIN BAKANIMİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ALTUN: DUALARIMIZ SİZİNLE SAYIN BAKANIM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Altun, "Kovıd- 19 test sonucu pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a Allah'tan acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizinle Sayın Bakanım" dedi.

BAKAN KOCA: SAĞLIK DURUMUNDA BİR SORUN YOKTURSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Hulusi Akar'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakan Koca, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın Kovid- 19 testi, şahsen de açıkladığı gibi pozitif çıkmıştır. Hafif belirtiler dışında sağlık durumunda bir sorun yoktur. Kendisine tekrar 'geçmiş olsun' diyorum" açıklamasında bulundu.BAKAN SOYLU: RABBİM TEZ ZAMANDA ŞİFA VERSİN İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüse yakalanan, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar Beyefendi'ye geçmiş olsun. Rabbim, tez zamanda şifa versin, inşallah" dedi.PAKDEMİRLİ: ACİL ŞİFALAR TEMENNİ EDİYORUM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Twitter hesabından, "Kovid- 19 test sonucu pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum" paylaşımını yaptı.


Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (4)
Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (4)
Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (4)
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Fahrettin Altun, Hulusi Akar, Twitter, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (4) - Son Dakika


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