Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşıyla görüştü

18.05.2022 16:12
Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan mevkidaşı Mehaj'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Mehaj'ın tören mangasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından bakanlar, baş başa görüştü. Görüşmede ikili konular, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede, Bakan Akar tarafından tarihi geçmişi ve ortak değerleri olan Türkiye- Kosova ilişkilerine verilen önem ile askeri eğitim iş birliğinin daha da artırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
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Kaynak: DHA

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