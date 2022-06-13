Bakan Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Polonya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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