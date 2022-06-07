Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

07.06.2022 19:08
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Ukrayna bağlamında daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı. Tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu. İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.Suriye'nin kuzeyi bağlamında ise bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereği hatırlatıldı.


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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü! Suriye'nin kuzeyinde terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü! Suriye'nin kuzeyinde terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı Bakan Akar'dan, dünyaya gözdağı: Yeri ve zamanı geldiğinde gerekeni yapacağız Bakan Akar'dan, dünyaya gözdağı: Yeri ve zamanı geldiğinde gerekeni yapacağız
Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika

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