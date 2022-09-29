Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ayrıca, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.
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