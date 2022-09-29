Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ayrıca, İstanbul 'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Son Dakika

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