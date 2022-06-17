Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

17.06.2022 00:58
Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması ve pozitif gündeme odaklanılması üzerinde duruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde geldiği NATO Karargahı'ndaki yoğun mesaisini sürdürüyor. Toplantı dolayısıyla oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile de görüştü. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık" konulu oturumunun ardından gerçekleştirilen görüşmede, mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu. - BRÜKSEL

YORUMLAR
500
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 01:02:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement