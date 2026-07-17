Bakan Bak: İnanç mozaiğinin korunması vizyonumuz - Son Dakika
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Bakan Bak: İnanç mozaiğinin korunması vizyonumuz

17.07.2026 20:20
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Batman'da Şeyh Hevinda restorasyon töreninde, inanç mozaiğinin korunmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu olduğunu belirtti ve birlik, beraberlik ile kardeşliği vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Batman'da "Şeyh Hevinda Çivi Çakma Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Ülkemizdeki inanç mozaiğinin korunması ve güçlendirilmesi Cumhurbaşkanımızın en önemli vizyonlarından biridir. Bizim yaklaşımımız birlik ve beraberlik, halkların kardeşliği ve inançların özgürce yaşatılması üzerinedir" dedi.

Batman'daki programları kapsamında düzenlenen "Şeyh Hevinda Çivi Çakma Töreni"nde konuşan Bakan Bak, farklı inanç ve kültürlere ait değerlerin korunmasının devletin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, restorasyonun kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı inanç ve kültürlerin korunmasına büyük önem verdiğini ifade eden Bakan Bak, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı. Bak, "Ülkemizdeki inanç mozaiğinin korunması ve güçlendirilmesi Cumhurbaşkanımızın en önemli vizyonlarından biridir. Bizim yaklaşımımız birlik ve beraberlik, halkların kardeşliği ve inançların özgürce yaşatılması üzerinedir" dedi.

Kültürel mirasın korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Bakan Bak, tarihi ve inanç merkezlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. "Bu eserlerin ayağa kaldırılması, kültürlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması çok değerlidir. Bugün Şeyh Hevinda restorasyonun ilk çivisini çakarak önemli bir adım attık. Restore edilen bu yapı sayesinde gençlerimiz geçmişini tanıyacak ve bu mirasa sahip çıkacaktır" ifadelerini kullanan Bak, Türkiye'nin birçok noktasında farklı inançlara ait yapıların restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Batman Valiliği'nin restorasyon sürecine destek verdiğini belirten Bak, "Ezidi vatandaşlarımız için büyük önem taşıyan bu eseri hep birlikte restore edeceğiz. Tamamlandığında hem ziyaretçilerin uğrak noktası olacak hem de farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşama iradesini simgeleyecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak, protokol üyeleri ve davetlilerle birlikte Şeyh Hevinda restorasyonunun ilk çivisini çakarak çalışmaları resmen başlattı. Bakan Bak, törenin sonunda restorasyon çalışmalarının hayırlı olmasını dileyerek projeye katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Politika, Batman, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bak: İnanç mozaiğinin korunması vizyonumuz - Son Dakika

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