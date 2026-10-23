Bakan Bak: "Malatya’da 43 spor yatırımı sürüyor, yenileri yolda" - Son Dakika
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Bakan Bak: "Malatya’da 43 spor yatırımı sürüyor, yenileri yolda"

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Bakan Bak: "Malatya’da 43 spor yatırımı sürüyor, yenileri yolda"
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya’da 43 ayrı spor tesisinde çalışmaların sürdüğünü belirterek 10 gün içerisinde yeni spor yatırımlarının protokolünün imzalanacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya'da 43 ayrı spor tesisinde çalışmaların sürdüğünü belirterek 10 gün içerisinde yeni spor yatırımlarının protokolünün imzalanacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Malatya'da düzenlenen "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" programına katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Bak, deprem sonrası yürütülen çalışmalar, spor yatırımları, öğrenci yurtları ve gençlere yönelik projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Malatya'da 43 inşaat sahamız var"

Malatya ile geçmişten gelen özel bir bağı olduğunu belirten Bakan Bak, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürütülen çalışmalara değindi. Deprem bölgesine yaklaşık 110 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade eden Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yatırımları sahada takip ettiklerini söyledi. Malatya'da spor yatırımlarının devam ettiğini belirten Bak, "Malatya'da 43 tane inşaat sahamız var. Yapılanların bir kısmı açıldı, bir kısmı devam ediyor. Yeni paketin de inşallah 10 gün sonra protokolünü yapacağız. Yeni tesisleri Malatya'mıza kazandıracağız" dedi.

Türkiye genelinde Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının kapasitesinin 1 milyona ulaştığını belirten Bak, başvuru yapan öğrencilerin yüzde 99'unun yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

Öğrencilere sağlanan desteklere de değinen Bak, yaklaşık 650 bin öğrenciye aylık 4 bin lira karşılıksız burs verildiğini, kredi alan öğrencilere de aynı miktarda faizsiz kredi sağlandığını ifade etti.

Kaynak: İHA
Mehmet KasapoğluOsman Aşkın BakPolitikaMalatyaSporSon Dakika

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