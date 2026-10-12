Bakan Bayraktar enerji güvenliğinin bir numaralı öncelik olacağını söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen "Enerjinin Geleceği" temalı Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada enerji güvenliğinin bir numaralı öncelik haline geleceğine işaret ederek, "Geniş kapsamlı iş birliği sayesinde uluslar, ülkeler ve şirketler olmak üzere bizler, dünyada enerji piyasalarının ne kadar dayanıklı olduğunu gösterebiliriz" dedi.

Bakan Bayraktar, Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı ve Dünya Petrol Kongresi marjında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, çeşitli ülkelerden bakanların ve enerji sektöründen temsilcilerin katıldığı "Enerjinin Geleceği" temalı Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Açılış Toplantısı'nda Türkiye'nin küresel enerji vizyonunu paylaştı. Bakan Bayraktar, konuşmasında Riyad'ı ziyaret etme nedenlerinden birinin de ülkede yaşanan terör saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'a destek vermek ve dayanışma göstermek olduğunu vurguladı. Enerji dünyasının pek çok zorlukla karşı karşıya olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Pandemi ile başladık, Rusya-Ukrayna meselesiyle devam ettik. Tedarik zincirinde aksaklıklar yaşandı, pek çok ekonomik sorunla karşılaştık, sermaye maliyeti yükseldi. Şimdi de Körfez'de, İran'da yaşanan son gelişmeler enerji piyasalarını zorluyor. Geniş kapsamlı iş birliği sayesinde uluslar, ülkeler ve şirketler olmak üzere bizler, dünyada enerji piyasalarının ne kadar dayanıklı olduğunu gösterebiliriz" diye konuştu.

"Irak ve Suriye gibi komşularımızla pek çok proje sunuyoruz"

Petrol ve doğal gaz alanına yoğun bir şekilde yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Türkiye'deki üst akıştan orta akışa, yer altı depolama tesislerine ve yeniden gazlaştırma terminallerine kadar uzanan bu yatırımların yanı sıra, Türkiye'deki ve Türkiye dışındaki açık deniz operasyonları için de yatırım yapmaya ve kaynak ayırmaya devam ediyoruz" dedi. Karşılıklı bağlantıların önemine vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Karşılıklı bağlantılar ve daha fazla bağlantı kilit öneme sahiptir. Çünkü bu sayede çeşitlendirme sağlayabileceğiz. İşte bu nedenle Irak ve Suriye gibi komşularımızla pek çok proje sunuyoruz ve petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında karşılıklı bağlantı kapasitelerini artırmaya devam ediyoruz. Güçlü bir siyasi irade ve kararlılıkla bunu başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Enerji güvenliği, özellikle bu çalkantılı dönemlerde doğru bir şekilde ele alınmazsa akıllı bir strateji izlemek pek mümkün olmaz"

Enerji güvenliği konusuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, "Enerji güvenliği, özellikle bu çalkantılı dönemlerde doğru bir şekilde ele alınmazsa akıllı bir strateji izlemek pek mümkün olmaz. Bu yüzden enerji güvenliği bir numaralı öncelik haline gelecektir. Ancak iklim değişikliğiyle de mücadele edebilmek için daha tutarlı politikalar geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2053 yılında karbon salımını sıfıra indirme hedefi bulunduğunu belirten Bakan Bayraktar, bu yıl Türkiye'nin 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı (COP31) düzenleyeceğini de anımsattı. COP31 gündeminde elektrifikasyonun önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Toplumumuza ve COP31'in tüm katılımcılarına 'Artık sadece konuşmak yerine harekete geçme zamanı geldi' mesajını vereceğiz" dedi.

İkili görüşmeler

Bakan Bayraktar, toplantının ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, bu kapsamda Özbekistan Enerji Bakanı Sherzod Khodjaev, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ve Suudi Arabistan Enerji ve Sanayi ve Mineral Kaynaklar Bakanı Abdulaziz bin salman AlSaud ile görüştü. Bakan Bayraktar, Riyad'daki temasları kapsamında Baker Hughes CEO'su Lorenzo Simonelli ile de bir araya geldi.