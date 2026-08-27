Bakan Bayraktar: "Enerji meselesi milli güvenlik meselesidir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa'da iş dünyası ve sanayicilerle bir araya geldi. Türkiye'nin enerji arz güvenliği, enerji maliyetleri ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına ilişkin önemli mesajlar veren Bayraktar, "Enerji meselesi bir milli güvenlik meselesidir. Enerjimiz yoksa sanayimiz durur, ekonomimiz durur" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısı'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Vali Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda protokol katıldı.

"Bursa'nın enerji talebi 5 kat arttı"

Türkiye'nin enerji ihtiyacının son 23-24 yılda yaklaşık 3 kat arttığını belirten Bakan Bayraktar, Bursa'daki enerji talebindeki artışın Türkiye ortalamasının üzerine çıktığını söyledi. Bayraktar, "Türkiye'nin enerji talebi yaklaşık 3 kat artarken, geçtiğimiz 23-24 yılda Bursa'nın talebi 5 kat arttı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji ithalatına da dikkat çeken Bayraktar, 2022 yılında enerji ithalatına 96,5 milyar dolar ödendiğini, yıllık ortalamada ise 60-70 milyar dolarlık enerji ithalatı yapıldığını söyledi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın Türkiye'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, yerli ve yenilenebilir kaynakların azami ölçüde kullanılması gerektiğini vurguladı. Güneş ve rüzgar enerjisinde Türkiye'nin önemli bir kurulu güce ulaştığını ifade eden Bayraktar, uzun vadede yenilenebilir enerji kapasitesinin 120 bin megawatt seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Enerji dönüşümünün yalnızca elektrik üretmekle sınırlı olmadığını belirten Bayraktar, güneş panelleri, rüzgar türbinleri, trafolar ve diğer enerji ekipmanlarının da Türkiye'de üretilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bayraktar, bu alanın Bursa sanayisi için önemli bir üretim ve ihracat fırsatı oluşturabileceğini dile getirdi.

Karadeniz gazı ve Gabar petrolünde üretim artacak

Türkiye'nin kendi petrol ve doğal gaz kaynaklarını ekonomiye kazandırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin artırılacağını söyledi. Karadeniz'de üretilen doğal gazla şu anda 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını belirten Bayraktar, bu sayının 2026 sonunda 8 milyona, 2028'de ise 17 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Gabar'daki petrol üretiminin de günlük 83-84 bin varil seviyesine ulaştığını aktaran Bayraktar, yeni petrol ve doğal gaz sahaları için Türkiye'nin farklı coğrafyalarda arama faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Elektrikli ulaşımda Bursa'ya yeni proje

Bakan Bayraktar, enerji dönüşümünün ulaşım alanında da devam edeceğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi ile elektrikli araçlara yönelik bir proje üzerinde görüştüklerini açıkladı. Projenin 50 elektrikli araçla başlayacağını belirten Bayraktar, belediye araçlarının elektrikli hale gelmesinin hem enerji dönüşümüne hem de şehirlerin hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa sanayisinin küresel rekabet gücünün korunabilmesi için enerji arz güvenliğinin yanı sıra enerji maliyetlerinin öngörülebilir olmasının önemine dikkat çekti. Enerji verimliliğinin sanayinin bütün sektörlerinde daha etkin şekilde uygulanması gerektiğini belirten Burkay, özellikle tekstil makineleri başta olmak üzere yüksek üretim ve istihdam sağlayan sektörlerin enerji maliyetlerinden doğrudan etkilendiğini ifade etti. Burkay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji arz güvenliği ve enerji verimliliği konusunda yürütülen çalışmaların sanayi kesimini destekleyecek şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

"Bursa'nın üretim gücü geleceğe taşınmalı"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da Bursa'nın güçlü sanayi altyapısı ve üretim kapasitesinin Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkat çekti. Enerji arz güvenliği, enerji verimliliği ve maliyetlerin öngörülebilirliğinin sanayinin sürdürülebilirliği açısından temel unsurlar olduğunu belirten Ayyıldız, enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların önem taşıdığını ifade etti.

BTSO'da seçim tarihi belli oldu

Toplantıda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimleri'nin 1 Ekim 2026 Perşembe günü Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini açıkladı. Burkay, 1 Ekim'in Bursa iş dünyası açısından birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.