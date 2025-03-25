Bakan Bayraktar Erzurum'da Çocuklarla Camii Şenliğine Katıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar Erzurum'da Çocuklarla Camii Şenliğine Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da çocuklarla düzenlenen camii şenliğine katılarak çocuklara hediye dağıttı. Ziyaretleri kapsamında Valilik ve esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.

25.03.2025 16:43
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Bakan Bayraktar Erzurum'da

Çocuklarla camii şenliğine katıldı, hediye dağıttı

ERZURUM - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve program için Erzurum'a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk olarak Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'da hazır bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, Vali yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından makama geçerek Erzurum ile ilgili istişarelerde bulundu.

Bakan Bayraktar Erzurum ziyareti çerçevesinde; Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen çocuklarla camii şenliğine katıldı. Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Darülfünün Camii'nde düzenlenen şenlikte çocuklara pamuk şekeri ve seccade dağıtıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretinde bulunacak. Bakan Bayraktar iftar programı sonrası Ulu Camii'de teravih namazı kılacak ve cami çıkışında çay-tatlı ikramın dağıtımına katılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bayraktar Erzurum'da Çocuklarla Camii Şenliğine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Bayraktar Erzurum'da Çocuklarla Camii Şenliğine Katıldı - Son Dakika
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