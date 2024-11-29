Bakan Bayraktar Londra'da Mutabakat İmzaladı - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar Londra'da Mutabakat İmzaladı

Bakan Bayraktar Londra\'da Mutabakat İmzaladı

Enerji Bakanı Bayraktar, İngiltere ile 'Enerji ve İklim Diyaloğu' mutabakat zaptı imzaladı.

29.11.2024 19:30
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'da İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Bayraktar ve Miliband, "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptına imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye geldi. Bakan Bayraktar, başkent Londra'da İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi enerjide merkezi konuma taşıyacak yatırım ve anlaşmaları planlı ve kararlı bir şekilde imza altına almaya devam ediyoruz. Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Sayın Ed Miliband ile temiz enerjiye geçiş, düşük karbonlu hidrojen ekonomisi, şebeke modernizasyonu, bölgesel enterkonneksiyonlar ve küçük modüler reaktörler gibi önemli iş birliklerini kapsayan 'Enerji ve İklim Diyaloğu' konulu mutabakat zaptı imzaladık. Enerji arz güvenliğimize ve bağımsızlığımıza yönelik adımlarımıza yenisini eklediğimiz anlaşmanın her iki ülkeye de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan, enerji ve finans sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi

Bakan Bayraktar, Londra temasları çerçevesinde ayrıca, İngiltere'nin enerji ve finans sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi. Bayraktar görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "JP Morgan moderatörlüğünde gerçekleşen bu özel buluşmada Türkiye'nin her alandaki yapısal reformlarla, stratejik ve tarihi yatırımlarla ulaştığı potansiyeli büyük takdir topladı. Uzun süredir dünyada ve bölgemizde yaşanan tüm olumsuz gelişmelere ve buna bağlı ekonomik daralmalara rağmen Türkiye'nin ortaya koyduğu performans, hedefine kilitlenen bir okun yaydan çıkma sürecini anımsatıyor. Gösterilen ilgiyi ve reel yaklaşımları doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından çok anlamlı buluyorum" dedi.

Bakan, iki ülke arasında enerji projelerine yönelik finansman imkanlarını ele aldı

Öte yandan Birleşik Krallık'ın ihracat kredi finansmanı kurumu olan UK Export Finance'ın kıdemli yöneticileriyle bir toplantı yapan Bayraktar, iki ülke arasında enerji projelerine yönelik finansman imkanlarını ele aldı. Bayraktar, programı çerçevesinde BP Üretim ve Operasyonlar Başkan Yardımcısı Gordon Birrell ve BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan'ı da kabul ederek mevcut iş birliklerini ve yeni projeleri değerlendirdi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bayraktar Londra'da Mutabakat İmzaladı - Son Dakika

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