Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret Durduruldu - Son Dakika
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Politika

Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret Durduruldu

Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret Durduruldu

Ticaret Bakanı Bolat, 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail ile ticaretin tamamen durduğunu açıkladı.

12.11.2024 17:45
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, " İsrail'den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Yani, 2 Mayıs 2024'ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muhalefet milletvekilleri, toplantı açılışında, İsrail ile ticaret yapıldığı iddialarına ilişkin gazete manşetlerini göstererek, eleştirilerde bulundu. Ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bütçeye ilişkin sunum yaptı. Bakan Bolat, İsrail ile ticaret iddialarına ilişkin "2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail'den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Yani, 2 Mayıs 2024'ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır" diye konuştu.

'TÜRKİYE, FİLİSTİN'E 85 BİN TON YARDIM ULAŞTIRDI'

İsrail ile ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı iddialarına da cevap veren Bolat, Filistin'in her yıl ithalatının yaklaşık yüzde 25'ini Türkiye'den yaptığını kaydederek, "2024 yılında Filistin'e ihracatımız aşırı şekilde artmamış, sadece istatistiklerde daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde Filistin'in kendi koduyla kaydedilmeye başlanmıştır. Artık, İsrail'e ihracatın yasaklanmasıyla birlikte ülkemizden sadece doğrudan Filistin'e sevkiyat yapılabilmektedir. Bu gerçek, nisan ve mayıs aylarından bugüne kadarki gümrük ve TÜİK istatistiklerimizde açıkça ilan edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bolat ayrıca, Türkiye'nin bugüne kadar Filistin'e 85 bin ton yardım ulaştırdığını ve dünyada Filistin ile ilgili en önemli adımları Türkiye'nin attığını söyledi.

'MAYIS AYINDAN BERİ TİCARET YOK'

Bakan Bolat'ın açıklamalarına tepki gösteren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Gazzeli çocukların katili Trump'ın dostusunuz, Netanyahu'nun ortağısınız. 'Daha fazla Gazze'de çocuk öldüreceğim, daha fazla bomba atacağım' diyor. Siz de Trump'ı kutluyorsunuz. Bizim tavrımız net. Biz Deniz Gezmişlerin yolundayız, biz Ecevitlerin yolundayız. Bizim tavrımız net. İkiyüzlüsünüz. Hala ticaret devam ediyor" dedi.

Bakan Bolat ise "Burada sahte İsrail düşmanlığı yapmayın. Rakam burada. Mayıs ayından beri ticaret yok. Gümrükler sıfır. Bu; heyete, hükümetin politikalarına saygısızlıktır. 50 bin Filistinli şehidin anısına saygısızlık yapmayın. Filistin için en çok mücadeleyi veren hükümete, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptıklarına destek olun. Yaptığınız siyasi istismar. İsrail ile en çok dost olan sizsiniz. İkiyüzlülüğü kim yapıyor çok iyi biliyor bu aziz millet" ifadelerini kullandı.

Komisyon toplantısı, Bakan Bolat'ın sunumunun ardından milletvekillerinin soru, görüş ve önerileri üzerine devam etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, İhracat, Ekonomi, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret Durduruldu - Son Dakika

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