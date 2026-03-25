Bakan Bolat'tan Somali ile Ticaret Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat'tan Somali ile Ticaret Vurgusu

Bakan Bolat\'tan Somali ile Ticaret Vurgusu
25.03.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Bolat, Somali Bakanı ile ticaret hacmini artırma ve işbirliğini geliştirme konusunda görüştü.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "DTÖ 14. Bakanlar Konferansı kapsamında, Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Jamaal Mohamed Hassan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu yıl diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı senesini idrak ettiğimiz, kıtadaki en büyük ortaklarımızdan Somali ile 320 milyon dolara ulaşan ticaret hacmini artırma, yatırımları teşvik etme ve iş ortamını iyileştirme konularında ortak çalışmalarımızı ele aldık. Görüşmede Sayın Bakan Jamaal Mohamed Hassan; 2011'de Sayın Cumhurbaşkanımızın Somali ziyaretinin ülkesi için tam bir dönüm noktası olduğunu ve sonrasında ilişkilerin ekonomik ve güvenlik perspektifinden dikkat çekici bir şekilde derinleştiğini ifade ederek, Somali'nin her anlamda Türkiye'nin desteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirmiştir. Dost ve kardeş Somali ile enerji, madencilik, tarım, balıkçılık, savunma, finans ve altyapı başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğimizi artırarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Somali, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bolat'tan Somali ile Ticaret Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 21:04:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakan Bolat'tan Somali ile Ticaret Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.