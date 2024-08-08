Bakan Bolat, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti (2) - Son Dakika
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Politika

Bakan Bolat, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti (2)

Bakan Bolat, Türkiye\'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti (2)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da bulunan Başbakan Şahbaz Şerif ile görüşerek, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti. Bolat, görüşmede Türk müteahhitlik firmalarının ve yatırımcı şirketlerinin Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkılarını ele aldıklarını ve bu katkıları artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

08.08.2024 22:02
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'BAKAN BOLAT, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ'

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti. Bolat açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ikili ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi, derinleştirilmesi, yeni hedeflerle çok daha yukarılara çıkarılması için güçlü bir irade ve kararlılığa sahip olduklarını, özellikle ticaret ve yatırım alanında firmalarımıza tüm desteklerini vereceklerini ifade etti. Görüşmemizde; Türk müteahhitlik firmaları ve yatırımcı şirketlerimizin, Pakistan'da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine ve Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkılarını ele aldık, bu katkıları iki ülke lehine nasıl daha da artıracağımızı değerlendirdik. Dost ve kardeş Pakistan ile ticari ve ekonomik bağlarımızı güçlendirmek, iki ülke halklarının refahına katkı sağlayacak şekilde ilerletmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Bolat, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti (2) - Son Dakika

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