Bakan Bozdağ, 18 Ağustos'ta uygulamayı başlatmıştı: 17 bin 500 sabıka kaydı silindi - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, 18 Ağustos'ta uygulamayı başlatmıştı: 17 bin 500 sabıka kaydı silindi

12.10.2022 14:05
Bakan Bozdağ, 18 Ağustos'ta uygulamayı başlatmıştı: 17 bin 500 sabıka kaydı silindi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet üzerinden alınması uygulaması ile 17 bin 500 sabıka kaydı silindi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet üzerinden alınması uygulaması ile 17 bin 500 sabıka kaydı silindi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması çerçevesinde 159 bin 60 başvuru yapıldı. 17 bin 500 sabıka kaydı silindi. Uygulamanın başladığı günden bu güne kadar 17 bin 500 adli sicil ve arşiv kaydı yasal şartları oluşturduğunun belirlenmesi üzerine silinirken, yaklaşık bin kişinin adli sicil kaydında düzeltme yapıldı.

İlk 24 saatte 4 bin 104 başvuru alındı

Uygulamanın ilk 24 saatinde e-Devlet'ten adli sicil kaydının silinmesine ve düzeltilmesine ilişkin 4 bin 104 başvuru alındı. Bugüne kadar ise toplam 159 bin 60 başvuru yapıldı, bu başvurulardan 131 bini karara bağlandı. Yasal şartları oluşturduğu belirlenen 17 bin 500 sabıka ve arşiv kaydı başka bir başvuruya ve evrak getirme zorunluğuna gerek duyulmadan silindi. Ayrıca bin kişinin adli sicil kaydında da düzeltme yapıldı.

Uygulama sayesinde vatandaşların Ankara'ya gelme zorunluluğu kaldırıldı

Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirildi, böylece vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. e-Devlet'ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor. Başvurular, hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonda görüşülerek karara bağlanıyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ, 18 Ağustos'ta uygulamayı başlatmıştı: 17 bin 500 sabıka kaydı silindi - Son Dakika

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