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Bakan Bozdağ Meclis'te yemin etti - Son Dakika

Bakan Bozdağ Meclis'te yemin etti

01.02.2022 17:30
Bakan Bozdağ Meclis'te yemin etti

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Başkan Vekili Bilgiç, görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'ün yerine atanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yemin etmesine ilişkin tezkereyi okudu. Kürsüye çıkan Bozdağ, yemin ederek görevine başladı. Bakan Bozdağ'ın okuduğu metin şöyle:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Bekir Bozdağ, ardından milletvekillerinin tebrik mesajlarını kabul ederek, Meclis'ten ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre Bozdağ'ın milletvekilliği de düştü.


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Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Adalet, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ Meclis'te yemin etti - Son Dakika


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