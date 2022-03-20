Bakan Çavuşoğlu, BAE'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20- 21 Mart tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 20-21 Mart tarihlerinde Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın daveti üzerine BAE'yi ziyaret edeceği ve 16. BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak hitap edeceği kaydedildi. Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında BAE'li mevkidaşıyla da görüşerek, ikili ve bölgesel konuları ele alması öngörülüyor. - ANKARA