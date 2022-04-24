Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'da - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'da

24.04.2022 10:25
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci durağı olan Brezilya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci durağı olan Brezilya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ikinci ayağı olan Brezilya'ya geldi. Ziyaretine dair Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere Latin Amerika'daki en büyük ticari ortağımız Brezilya'dayız" ifadelerini kullandı.

6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turu

Latin Amerika turunda ilk olarak dün Uruguay'ı ziyaret eden ve Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Uruguay'ın başkenti Montevideo'da Türk Büyükelçiliği açılışına katılmıştı. Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'nın ardından Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. - RIO DE JANEIRO

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Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Brezilya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'da - Son Dakika


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