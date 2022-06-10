Bakan Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Adamova ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Adamova ile görüştü

10.06.2022 17:09
Bakan Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Adamova ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, Ukrayna'ya yapılması planlanan yardımlar ve Çekya'nın yaklaşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı dönemindeki Türk-Çek ilişkileri ile ilgili konular ele alındı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, yakın zamanda Çekya Temsilciler Meclisi'nde Türkiye Dostluk Grubu kurulmasından dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu ayrıca Prag Büyükelçiliğinde, Çekya'da yaşayan Türk toplumunun önde gelen isimleri ve dernek başkanları ile bir araya gelecek, ardından 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'na katılarak forumun açılış konuşmasını yapacak. - PRAG

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Adamova ile görüştü - Son Dakika

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