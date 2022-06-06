Bakan Çavuşoğlu: "Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu: "Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor"

06.06.2022 13:47

Bakan Çavuşoğlu: "Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dost ve kardeş ülkelerle ekonomik ilişkilerde 2021'de 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını kaydederek, "Daha...

Bakan Çavuşoğlu: "Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dost ve kardeş ülkelerle ekonomik ilişkilerde 2021'de 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını kaydederek, "Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerimizin 30. Yılı Resepsiyonu"na katıldı. Ortak Avrasya coğrafyasında halklar arasında yüzyıllara dayanan bir dostluğun olduğuna değinen Çavuşoğlu, bağımsızlıklarının ardından Türkiye'nin bu ülkelerle diplomatik ilişki kuran ilk ülkelerden biri olmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Avrasya bölgesinin birçok açıdan dünyanın en stratejik bölgelerinden biri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Maalesef son dönemde bir dizi sınamayla karşı karşıyayız. Ukrayna Savaşı, hepimizi kökten etkiliyor. Savaşın en başında savaşa karşı olduğumuzu net bir şekilde açıkladık. Bir yandan Ukrayna'ya maddi ve manevi destek verirken diğer yandan diplomatik çözümü kolaylaştırmak için üzerimize düşen görevi üstleniyoruz. Elbette adil bir barış, tarafların iradesine bağlı ama Türkiye olarak biz gereken desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Avrupalı dostlarımızın enerji krizinden daha az etkilenmesi için gayret gösteriyoruz"

Çavuşoğlu, gıda krizinin çözümü için de yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. Çarşamba günü (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara'ya geliyor. (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Kuleba ile sürekli temas halindeyiz. Keza bu savaşın bir yansıması olarak Avrupalı dostlarımızın enerji krizinden daha az etkilenmesi için gayret gösteriyoruz. Bu konuda özellikle Azerbaycan da çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu konuları gerek lojistik gerek enerji konularını görüşmek için Kazakistan ve Türkmenistan'la da yakında üçlü toplantılar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat penceresinin aralandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Kafkaslarda bu fırsatın kaçırılmamasını temenni ediyoruz. Can Azerbaycan'ın bu konuda attığı adımları da destekliyoruz" dedi.

"Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor"

Dost ve kardeş ülkelerle ekonomik ilişkilerde 2021'de 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Bu dost ve kardeş ülkelerde 11 bine yakın firmamız faal durumda. Müteahhitlerimizin gerçekleştirdiği projelerin değeri 110 milyar doları aşmış durumda. Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor. Hazar geçişli, Doğu-Batı-Orta Koridor girişimimiz bu bağlamda stratejik önem taşıyor. Azerbaycan'la Gürcistan'la ve biraz önce de söyledim yine Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la bu konuları görüşmeye devam edeceğiz. 27 Haziran'da Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nı da gerçekleştireceğiz."

Bakan Çavuşoğlu: Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor
Bakan Çavuşoğlu: Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor
Bakan Çavuşoğlu: Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor
Bakan Çavuşoğlu: Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor
Bakan Çavuşoğlu: Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor

YORUMLAR
500
Çin Devlet Elektrik Şebekesi 2022'de Elektrik Şebekesi Projelerine 500 Milyar Yuandan Fazla Yatırım Yapacak Çin Devlet Elektrik Şebekesi 2022'de Elektrik Şebekesi Projelerine 500 Milyar Yuandan Fazla Yatırım Yapacak Çin Mahkemeleri 2021'de Çevre ve Kaynak ile İlgili 260.000'den Fazla Davayı Sonuçlandırdı Çin Mahkemeleri 2021'de Çevre ve Kaynak ile İlgili 260.000'den Fazla Davayı Sonuçlandırdı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:52:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: "Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement