Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

14.03.2022 15:50
Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki durum ve ilerleyen dönemdeki ziyaret takvimi dahil olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Makey ile de telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Ukrayna'daki durum ile ikili ve bölgesel konular ele alındı.


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Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü Lavrov: 'Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin olmaması gerekiyor' Lavrov: 'Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin olmaması gerekiyor'

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Ukrayna, Belarus, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika


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