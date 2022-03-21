Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22- 23 Mart'ta İslamabad'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Çavuşoğlu'nun İslamabad'ı ziyareti kapsamında ayrıca İİT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak - Son Dakika